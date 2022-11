Nel week end tornano i Mercatini di Natale con un addobbo floreale della piazza tutto da scoprire

MANTOVA Dopo il successo di presenze nel primo week end di apertura, i Mercatini di Natale tornano sabato 26 e domenica 27 novembre ad accogliere in visitatori a Mantova in una Piazza Virgiliana completamente immersa nella magica atmosfera del Natale.

Ad attenderli le cinquanta casette in legno, con esercenti provenienti da tutta Italia, dove ci si può sbizzarrire tra le tante idee regalo, i prodotti artigianali di qualità e le prelibatezze gastronomiche.

E quella che accoglierà i visitatori dei Mercatini sarà una piazza Virgiliana ancor più addobbata a festa grazie a un allestimento florovivaistico natalizio, curato da Bustaffa Floricoltura, in gran parte incentrato su piante autoctone. La piazza si trasformerà così in un’autentica cartolina natalizia con bellissimi alberi che diventeranno delle perfette scenografie per scattarsi un selfie.

Evento del week end senz’altro da non perdere quello che domenica si svolgerà sulla pista di pattinaggio “BP Factory on ice” con lo spettacolare show alle ore 18,30 che vedrà la partecipazione straordinaria di Lara Naki Gutmann, campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio.

La pista ricordiamo rimane comunque aperta tutti i giorni fino al 15 gennaio 2023 dalle ore 14 alle 19 e dalle 20.45 alle 23.30. Nei giorni di sabato e domenica o aperture straordinarie dei mercatini sarà aperta anche la mattina dalle 10 alle 12.

I Mercatini di Natale in Piazza Virgiliana sono organizzati dall’Associazione 46100 live e da Green Studio, in collaborazione dell’Amministrazione comunale di Mantova. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito: www.mercatinidinatalemantova.it e sui social.