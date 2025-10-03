Calcio Prima Categoria – Buttarelli: “Brava Piccola Atene. Col Marmi sarà dura”

SABBIONETA Il ritorno a giocare tra le mura amiche ha portato fortuna a La Piccola Atene: domenica scorsa i neopromossi rivieraschi hanno conquistato in quel di Sabbioneta la prima vittoria stagionale nel girone G della Prima categoria lombarda, imponendosi per 3-0 sul Castelvetro Incrociatello. Tre punti che rappresentano un primo, importante traguardo per la squadra sabbionetana, ancora alla ricerca di conferme nel torneo. Domenica prossima i ragazzi di Buttarelli saranno di scena a Marmirolo contro l’Union Team di Makris Petrozzi, attualmente avanti di una lunghezza in classifica. «Nel primo tempo la squadra era un po’ nervosa – ammette il tecnico arancionero -. Forse la tensione derivava dal ritorno a Sabbioneta, dove volevamo fare il possibile per imporci fin da subito. Dopo aver sbloccato la gara ad inizio ripresa contro i piacentini, tutto è diventato più semplice e abbiamo potuto gestire meglio il match». Ora l’attenzione è rivolta al prossimo impegno: «Il Marmirolo è molto forte, si tratta di una squadra costruita per essere protagonista in categoria. Cercheremo di fare bene contro una compagine di tale caratura. Vedremo come andrà la sfida coi neroverdi e poi cominceremo a preparare la prossima gara casalinga con la Rapid Olimpia». Per la trasferta a Marmirolo la squadra potrebbe dover fare a meno dell’ex Priori, mentre sono certe le assenze pesanti, nel reparto avanzato, di Buzzacchero e del lungodegente Dizza. Nonostante le defezioni, LPA confida nelle motivazioni e nella crescita del gruppo, deciso a costruire su questo primo successo. La vittoria contro il Castelvetro non solo ha regalato punti, ma anche fiducia e convinzione nei propri mezzi.