L’intifada mantovana sfila in centro per Gaza e Flotilla. Più di 5mila in piazza alla manifestazione della Cgil

MANTOVA Più di 5mila secondo gli organizzatori, in attesa del dato della questura. E’ comunque massiccia la partecipazione al corteo per Gaza e Flotilla organizzato dalla Cgil con i sindacati di base, che si è snodato per le vie del centro cittadino oggi pomeriggio, con partenza da piazzale Gramsci e arrivo in piazza Martiri di Belfiore. Ragazzi delle scuole superiori e “veterani” delle manifestazioni studentesche che furono, dal 77 alla Pantera, hanno marciato fianco a fianco con le bandiere della Cgil, dei Cobas e della Palestina e gli striscioni contro Israele e il governo Meloni. Premier nel mirino anche con i cori dei manifestanti, che al grido di “Palestina libera” e “Intifada” hanno alternato slogan tutt’altro che galanti nei confronti di Giorgia Meloni. Il corteo è stato scortato dalle forze di Polizia. Non sono stati segnalati disordini di alcun tipo.

