L’opposizione di Viadana attacca il Comune: “Strade pericolose”

VIADANA – «Queste buche esistono da tempo ed è necessario che l’amministrazione acceleri i tempi per le nuove asfaltature»: Alessia Minotti, capogruppo di Viadana Davvero, esorta l’esecutivo ad intervenire quanto prima. «La situazione del manto stradale – continua – è critica in diversi punti del territorio con i relativi problemi di sicurezza che riguardano tutti gli utenti della strada. Il problema del dissesto del manto stradale è talmente diffuso su tutto il territorio, che ormai viene percepito come una cosa normale dai cittadini. Le buche – incalza – sono veri e propri crateri. In questo modo è a rischio la sicurezza di pedoni, ciclisti, motociclisti e degli automobilisti stessi. Il Comune deve avere un ruolo attivo sul territorio, soprattutto per quanto riguarda le strade. Nelle settimane di maltempo più intenso, la pioggia intensa copre completamente le buche, non permettendo la reale percezione del pericolo. A nulla – osserva Minotti – è servito coprire e rattoppare in modo del tutto inadeguato le deformazioni». L’esponente di minoranza prosegue nella propria argomentazione: «Con quali tempistiche si pensa di risolvere la questione? Sollecito l’assessore Romano Bellini a velocizzare i tempi per realizzare i lavori di ripristino del manto stradale, garantendo così strade sicure e percorribili, prive di insidie e pericoli. Auspico inoltre un’attenta mappatura della viabilità locale con interventi definitivi a partire dalle zone maggiormente danneggiate». Nel frattempo, come riportato qui sotto, l’amministrazione sta provvedendo alla riqualificazione di diverse strade.