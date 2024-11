Da ben 69 anni a Ceresara: encomio per “L’alimentare di Tommasi”

CERESARA – L’amministrazione comunale di Ceresara, guidata dal sindaco Francesco Guarneri, nei giorni scorsi ha insignito la ditta “L’alimentare di Tommasi” di un attestato, con menzione speciale, “per i 69 anni di attività commerciale svolta con serietà, professionalità e cortesia al servizio della comunità ceresarese”, si legge nella targa consegnata ad un emozionato e fiero proprietario del negozio. Di recente, anche il Comune di Guidizzolo, al pari di quello di Castiglione, ha istituito un un riconoscimento simile per tutte le botteghe con la serranda alzata da oltre quarant’anni, con lo scopo di promuovere e valorizzare i negozi, i locali e le attività artigianali situate in tutto il territorio comunale, che presentano un intrinseco valore storico e culturale ed una radicata tradizione nel tessuto economico-sociale. Insomma si tratta di un encomio per le ditte che per decenni svolgono e continuano a svolgere la propria attività.