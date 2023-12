Aspettando il nuovo anno al mercato contadino

MANTOVA I mercati contadini sono luoghi sociali dove si incontra la comunità del cibo. In occasione dell’ultimo sabato dell’anno, nei mercati contadini di Mantova, a Borgo Chiesanuova e sul Lungorio, promossi dal Consorzio agrituristico mantovano, continua la distribuzione gratuita di capienti borse di juta, nell’ambito della campagna “Porta la sporta”, per ridurre l’utilizzo di contenitori usa e getta e la vendita di arance navel biologiche dell’associazione sos Rosarno. A Borgochiesanuova, in particolare, continua la campagna “Brutti ma buoni”, con la messa in vendita di mele di varietà antiche e di kiwi a 50 centesimi al kg, per assicurare a tutti l’accesso al consumo di frutta. Nel mercato contadino di Borgo Chiesanuova, inoltre, si rinnoverà l’arte della preparazione di ciccioli caldi, che saranno distribuiti, gratuitamente, con l’accompagnamento di lambrusco, mentre sul Lungorio si esibirà il gruppo “I musicanti dla basa”, per festeggiare insieme, anche se in anticipo, il nuovo anno, con il tradizionale scambio d’auguri delle campagne mantovane “Sperem, stan che vegn” (speriamo il prossimo anno).