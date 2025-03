Lutto a Erbè, si è spento il sindaco Nicola Martini

ERBE’ – La notizia è rimbalzata subito anche nel Mantovano, suscitando sentimenti di profondo cordoglio e dolore. Si è spento, a soli 52 anni, il sindaco di Erbè Nicola Martini. Il primo cittadino lottava da qualche anno contro un male terribile e aggressivo che solo alla fine è riuscito, purtroppo, ad avere la meglio. Al suo terzo mandato, Martini viene ricordato come un sindaco pragmatico e vicino alla sua gente e al suo territorio. Nato a Roncoferraro, la sua carriera professionale come geometra era partita in provincia di Mantova, collaborando prima con la Soprintendenza e quindi con la Provincia del territorio lombardo. E sempre in terra virgiliana aveva lavorato anche nell’azienda Tea. Pur malato da tempo, non aveva rinunciato alla sua vita pubblica e politica, cominciata nel lontano 1999. Dopo un’esperienza come consigliere di minoranza, nel 2002 entra in giunta come assessore all’Urbanistica e in seguito come vicesindaco. Eletto sindaco nel 2014, Martini è stato riconfermato due volte come primo cittadino, l’ultima proprio l’anno scorso con la lista “Amministriamo Insieme Erbè”. Oltre alla moglie e ai due figli, lascia un fratello e i genitori Daria e Franco, originari di Villimpenta. La scomparsa di Martini ha scosso profondamente le province di Verona e Mantova, con numerosi messaggi di cordoglio da parte degli amministratori locali e della popolazione, ai quali si aggiunge quello della Voce di Mantova.

Matteo Vincenzi