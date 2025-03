Pallavolo serie A3 – Fattori: “Gabbiano, occasione persa. Non abbiamo schierato l’intera rosa a disposizione”

Mantova Il Gabbiano è uscita dai play off al primo turno, nella doppia sfida con San Giustino. Dopo gara-1 persa a Mantova, puntava a rifarsi in Umbria, per avere la possibilità di sfidare l’AltoTevere ancora al PalaSguaitzer nella “bella”. Bastava vincere gara-2 con qualsiasi risultato, ma Gola e compagni sono usciti di scena pur lottando per oltre due ore di gioco. Dopo aver vinto il secondo set e agganciato gli avversari, il terzo e soprattutto il quarto parziale hanno sancito il passaggio del turno degli umbri. Punteggio finale 3-1 (25-22, 21-25, 25-20, 25-16) per i padroni di casa, trascinati da capitan Cappelletti. Dopo una buona prima parte di stagione, è mancato il seguito. Questa è l’opinione del presidente Paolo Fattori: «Gara-2 è stata migliore della prima, ma mi rimane l’idea che abbiamo perso l’occasione di andare avanti: lo potevamo fare. Non mi è piaciuta nemmeno gara-2 in generale, rovinando un po’ il bilancio positivo della nostra seconda partecipazione in A3. Siamo stati la settima squadra su 21 dei due gironi come rendimento nella stagione regolare, con 12 vittorie e la conquista dei quarti di finale di Coppa Italia. Tornando a gara-2, non mi è piaciuto il fatto che non abbiamo schierato in campo l’intera rosa a disposizione, tenendo Pinali in panchina. Analizzando l’aspetto tecnico, la battuta, con cinque battitori in salto flot, ci ha condizionato non poco a questi livelli. Chiaro però che comunque l’esito del turno è stato condizionato da gara-1 persa in casa. Ripeto, c’è il rammarico di non aver proseguito il cammino. Era nelle nostre corde, fermo restando che poi avremmo incontrato formazioni molto forti». Il presidente fa un bilancio e guarda al futuro: «Il livello del campionato era decisamente più alto rispetto al primo anno di A3. Lo abbiamo affrontato contro squadre tutte forti, a differenza del primo, con una formazione ringiovanita e a cui è mancato un leader in campo. Nello stesso tempo mi sarei aspettato dei miglioramenti in alcuni giocatori che non ho visto. Ma giocatori come Baldazzi, Ferrari e Marini hanno disputato un ottimo campionato. Per il futuro cercheremo di allestire, sponsor e costi permettendo, un roster competitivo. Per ora è presto per dire chi va via o chi rimane».

Sergio Martini