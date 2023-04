Suzzara – Crearono scompiglio all’interno di un bar: “daspo” dai locali pubblici per due giovani

Suzzara Banditi dai locali pubblici della cittadina di Suzzara: questo il provvedimento che nella giornata di mercoledì è stato notificato, ai danni di due giovani della cittadina del premio. Il provvidimento – ovviamente si tratta di due distinti di documenti, uno per ciascuno dei due giovani – era stato emesso dal Questore di Mantova per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

All’origine dei provvedimenti un episodio di disordine che ha visto protagonisti i due che, con il loro comportamento violento ed assieme ad altri soggetti in corso di individuazione, hanno creato scompiglio all’interno di un bar di Suzzara alla presenza di numerosi avventori, destando particolare allarme sociale e turbando la pubblica quiete.

La misura di prevenzione ha come obiettivo la tutela della sicurezza di determinati luoghi, pubblici o aperti al pubblico, per garantirne la libera fruizione da parte dei cittadini, nell’ottica di tutelare la sicurezza urbana, bene giuridico complesso che afferisce alle condizioni di vivibilità e decoro delle città. I destinatari dei provvedimenti non potranno accedere né sostare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi nel centro del Comune di Suzzara. Un provvedimento che conferma come sia stata ulteriormente alzata la soglia di attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti di comportamenti che pur non sfociando necessariamente in reati gravi, possono creare non pochi problemi per la sicurezza. (nico)