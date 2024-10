Malore in acqua, 81enne muore sotto gli occhi della moglie

CALASETTA Tragedia ieri pomeriggio sulla spiaggia di Sotto Torre a Calasetta, nel sud della Sardegna, dove un turista mantovano di 81 anni è deceduto mentre stava facendo il bagno. L’uomo, Massimo Marocchi, di Castiglione delle Stiviere e frequentatore della località balneare dove aveva una casa di proprietà, era in vacanza assieme alla moglie quando si è sentito male, perdendo i sensi in acqua. Immediato è scattato l’allarme da parte di turisti e bagnanti. L’anziano è stato quindi riportato sulla battigia da due ragazzi, ma una volta a riva era già privo di sensi. La scena si è rapidamente trasformata in un intervento d’emergenza, con l’arrivo dei carabinieri e un’unità del personale sanitario, quest’ultima impegnata nelle prime manovre di rianimazione sul posto. Allertato anche un elicottero del 118. Nonostante i ripetuti tentativi effettuati per riportarlo in vita però, con le condizioni dell’uomo apparse fin da subito alquanto critiche, i soccorritori altro non hanno potuto fare che constatare il decesso per arresto cardiaco. Tra le ipotesi della morte un infarto o una congestione fulminante. Il dramma in spiaggia ha inevitabilmente attirato l’attenzione di numerosi curiosi. Dalle prime informazioni parrebbe che la vittima non presentasse apparenti problemi di salute. Oltre alla moglie, Marocchi – professore molto conosiuto e stimato – lascia pure una figlia, che a quanto sommariamente appreso proprio ieri era attesa dai genitori per una visita al mare. Cordoglio, appresa la tragica notizia, è stato espresso anche dal sindaco di Castiglione Enrico Volpi. (loren)