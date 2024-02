MARINO, un’eccellenza mantovana nella realizzazione di allestimenti

L’azienda, nata negli anni Duemila, è specializzata nella progettazione, installazione,

ACQUANEGRA SUL CHIESE/ SAN MARTINO DALL’ARGINE – Marino Allestimenti, una consolidata realtà imprenditoriale che dalla provincia di Mantova, a partire dagli anni Duemila, è riuscita a raggiungere gran parte del territorio italiano grazie alla progettazione e alla realizzazione di allestimenti per eventi sportivi, culturali e di ogni genere, oggi risulta essere una delle aziende leader nel settore degli allestimenti. Rachele Pettenati, figlia del fondatore Marino che insieme alla moglie Roberta Cirelli, ha dato vita a ciò che oggi l’azienda di famiglia rappresenta, ci racconta i passi salienti di questo grande sogno, a cui i suoi genitori hanno creduto per primi.

«La nostra azienda nasce negli anni Duemila, dalla decisione di mio padre di fondare, a fronte di una solida esperienza costruitasi nell’ambito dei montaggi prefabbricati, dei capannoni edilizi e dell’organizzazione logistica relativa ai grandi eventi sportivi, un’attività in proprio». – racconta Rachele Pettenati, figlia di Marino che oggi, insieme alla sua famiglia porta avanti l’attività creata da mamma e papà – «Oggi Marino allestimenti, non è solo un’azienda che mira ad allestire e creare la giusta location per un evento o un’iniziativa, la nostra impresa offre la possibilità ai propri clienti di progettare insieme a noi un allestimento ad hoc pensato per una determinata esigenza o richiesta. Papà è partito acquistando diversi strumenti e materiali necessari a questo tipo di lavoro, gazebo, palchi e tribune, creandosi un suo piccolo magazzino e iniziando, poco alla volta, a noleggiare queste strutture. Gli eventi hanno fin da subito interessato le fiere espositive, kermesse di intrattenimento e appuntamenti di carattere enogastronomico. Nel tempo poi, papà godendo di una formazione tecnica, ha deciso di unire le competenze logistiche con le inclinazioni artigianali apprese nel corso degli anni valutando la possibilità di accompagnare oltre al servizio di noleggio, un vero e proprio processo di progettazione con successiva realizzazione di materiali e strutture al fine di favorire l’allestimento di eventi ad hoc ed esaudire nel migliore dei modi le richieste del cliente. Sono stati acquistati, a questo proposito, molteplici macchinari utilizzati per la verniciatura e per la lavorazione del legno e del ferro, – continua Rachele – progettando e realizzando analogamente le strutture che i clienti richiedevano. Successivamente a ciò, nel 2013 abbiamo così provveduto ad implementare l’ufficio tecnico e progettazione con l’inserimento di geometri e architetti per poter rispondere ad una istanza più specifica. Ci distinguiamo da altri poiché nasciamo come artigiani e diventiamo produttori e allestitori. I nostri collaboratori e le persone che lavorano con noi godono di una formazione tecnica edilizia e questo ci permette, nel caso in cui dovesse verificarsi durante il cantiere di predisposizione dell’allestimento, un problema o una difficoltà, di risolverlo senza particolari complicazioni».

L’azienda Marino Allestimenti – con sede legale ad Acquanegra sul Chiese e sede operativa a San Martino dall’Argine – nonostante continui ad espandere le proprie competenze e servizi, rimane oggi un’azienda a conduzione familiare, disponibile al noleggio, alla progettazione, alla realizzazione e alla vendita di strutture di allestimento per eventi di ogni genere.

Spazi trasformati in esperienze su misura

Dalle casette in legno ai gazebo, dai container ai soppalchi, dai palchi alle tribune

Marino Allestimenti fornisce un servizio di progettazione e realizzazione di strutture per allestimenti di eventi, con una vasta gamma di prodotti disponibili anche al noleggio: dalle casette e chioschi in legno ai gazebo, dai container ai soppalchi, dai palchi alle pedane e alle tribune.

L’allestitore in sé è una figura chiave fondamentale per l’azienda, a cui la stessa affida il lavoro di trasformazione degli spazi in vere e proprie esperienze su misura, diventando un punto di riferimento per il cliente stesso. L’allestitore non è un mero esecutore; diventa partner nella creazione di un concept; è la sintesi perfetta di una serie di professionalità che abbraccia progettazione, ingegneria, artigianalità, produzione, logistica e responsabilità ambientale. Il cliente potrà noleggiare tutto l’occorrente per l’allestimento della location e dei diversi spazi di cui essa si compone: aree per l’esposizione e la vendita di prodotti, info point, aree food and drink, aree per l’intrattenimento, temporary shop e molto altro ancora. In egual maniera, lo staff potrà fornire un servizio di consulenza e progettazione grazie all’esperienza acquisita e alle competenze tecniche; dal progetto si passa alla realizzazione grazie al laboratorio di produzione interno per fornire un servizio completo di montaggio e trasporto.

www.marinoallestimenti.com