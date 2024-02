Pelizzoni macchine agricole “su misura”, un’autentica eccellenza del nostro territorio

Tre gli ingredienti di successo: un patto d’acciaio (ben 35 anni) di concessione con il brand Claas, il radicamento nel territorio e un’azienda a conduzione familiare pronta ad affrontare le sfide del futuro

ACQUANEGRA SUL CHIESE – Sono tre gli ingredienti che hanno permesso alla realtà di “Pelizzoni Macchine Agricole SRL”, ubicata presso il comune di Acquanegra sul Chiese, di essere un punto di riferimento nel mondo della vendita delle macchine agricole e relativi ricambi, nel territorio mantovano: 35 anni di concessione con il brand Claas, il radicamento nel territorio e, soprattutto, un’azienda a conduzione famigliare pronta ad affrontare le sfide del futuro.

«Operiamo una scelta “sartoriale” sul cliente – parole dell’amministratore delegato, Giuseppe Pelizzoni – la capillarità sul territorio, la conoscenza perfetta delle persone con cui lavoriamo, e dell’economia agricola della zona in cui operiamo, sono i requisiti necessari per svolgere bene il nostro lavoro, servendo correttamente i nostri agricoltori e controterzisti».

Una ricetta in controtendenza in un settore popolato da grandi concessionari che operano su superfici capaci di travalicare i confini nazionali. L’Italia, per varietà di coltivazioni e tipologie di terreni, per superficie media delle aziende agricole, e la forte concentrazione di imprese meccaniche, può sfuggire a questa tendenza, evitando l’omologazione con i paesi europei, dove questo processo di trasformazione è già iniziato.

LA STORIA

La famiglia Pelizzoni affonda le radici nel mondo agricolo («noi siamo una famiglia che viene dalla “terra” – spiega Giuseppe – realtà che amiamo, in tutte le sue sfaccettature»). L’attività di concessionario parte nel 1989, in un capannone al centro di Acquanegra, con Claas. Nei primi anni 2000, grazie ai fratelli Giuseppe, Claudio e Cristiano, avviene il trasferimento nella sede attuale, ubicata nella cintura del piccolo borgo. L’organizzazione interna è a conduzione famigliare: oltre all’amministratore delegato, Giuseppe, in azienda lavorano il figlio Federico (addetto alle vendite e delegato ai rapporti con la mandante), il fratello minore Cristiano (che affianca Giuseppe nella gestione della società), Elda e Guido (responsabili rispettivamente dei ricambi e dell’officina) figli del fratello maggiore Claudio (che non ha ruoli operativi ma che gestisce i sessanta ettari dell’azienda agricola di famiglia).

IL PATTO D’ACCIAIO

Dura da trentacinque anni il sodalizio con il costruttore tedesco Claas, per la vendita di trattori, macchine da raccolta e attrezzature per la fienagione.

«Un brand all’avanguardia per la tecnologia utilizzata, prima in Europa e in Italia – precisa Giuseppe – per prestazioni, e anche per servizio assistenza, ricambi e officina: queste macchine non si devono fermare mai, e servono marchi all’altezza: non si possono commettere errori durante la messa in campo e in fase di assistenza». Quando siamo entrati in questo settore, c’erano tanti concessionari mantovani di marchi importanti… adesso, i virgiliani sono scomparsi tutti, fagocitati da questi grandi concessionari che raggruppano più province di vendita».

La società Pelizzoni mantiene altri accordi di rappresentanza con aziende del settore delle attrezzature per la lavorazione del terreno. L’area di competenza copre tutta la provincia di Mantova e una porzione della bassa Cremonese, il Casalasco: zone vocate ai seminativi e alle colture estensive.