Marmirolo, contributo da 20mila euro a 21 associazioni del territorio

MARMIROLO Sono 21 le associazioni culturali e sportive che hanno beneficiato dei contributi messi a disposizione dal Comune di Marmirolo, 10mila euro per ciascun bando, per un totale di 20mila euro, per affrontare l’emergenza Covid-19 e la chiusura delle attività. Il bando dedicato alle associazioni sportive dilettantistiche (con esclusione di quelle calcistiche, destinatarie di altri contributi) era rimasto aperto da 24 novembre al 31 dicembre scorso, mentre quello dedicato alle associazioni culturali era stato attivato dal 10 dicembre al 31 dicembre. In entrambi i casi, il Comune ha messo a disposizione 10mila euro da ripartire tra le associazioni richiedenti secondo una graduatoria di punteggi stabiliti attraverso una serie di criteri oggettivi. Per quel che riguarda le associazioni sportive, sono giunte in Comune e sono state ritenute tutte ammissibili dieci domande. In quanto alle associazioni culturali, sono undici le realtà che hanno avanzato domande, e anche in questo caso tutte le richieste sono state ritenute ammissibili. L’aiuto economico dell’Ente locale arriva in un momento in cui le attività delle associazioni sportive e culturali sono ferme a causa dell’emergenza coronavirus: l’intervento è finalizzato ad aiutare le realtà del territorio nel fronteggiare i costi fissi e i mancati introiti subiti nel corso degli ultimi mesi. “