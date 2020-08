Maxi focolaio Covid: situazione sotto controllo, niente zona rossa

RODIGO – «Una situazione attuale del tutto sotto controllo, grazie anche alla tempestiva attività di tracciamento effettuata dall’Ats Val Padana, e un quadro generale che quindi non desta particolare preoccupazione». Queste le parole del sindaco di Rodigo Gianni Grassi dopo il secondo giorno di screening all’interno dell’azienda agricola Francescon, dove l’altro ieri era stato rinvenuto un maxi focolaio da covid, con ben 97 lavoratori contagiati. «Voglio rivolgermi ai miei concittadini – ha proseguito nella propria disamina Grassi – dicendo loro di stare tranquilli e di continuare a rispettare le più basilari norme di sicurezza anti contagio come l’indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. Nessuna zona rossa verrà quindi istituita in paese come, erroneamente, da qualcuno paventato. Come amministrazione ora il nostro compito sarà quello di vigilare, di concerto con le forze di polizia, circa il regolare rispetto delle misure d’isolamento domiciliare imposto per le persone risultate positive al tampone (e per i loro conviventi) contribuendo, come da protocollo, ad incrementare anche il servizio di raccolta differenziata per questi nuclei familiari».

Sul fronte dell’attività di monitoraggio e screening di Ats ieri sono stati processati altri tamponi nasofaringei, in particolar modo eseguiti sui lavoratori addetti alla raccolta della frutta nei campi, ed effettuata una seconda sanificazione degli ambienti all’interno dell’azienda Francescon, che a maggio aveva assunto alcuni operai e il titolare di una ditta di allestimento e logistica costretta a chiudere a causa della crisi economica determinata dal coronavirus. In tutto sono circa 210 i test eseguiti non solo quindi sui dipendenti di magazzino. Per la quasi totalità si tratta di lavoratori stranieri, a quanto pare per lo più di nazionalità indiana. Nella giornata di oggi infine si concluderanno i test da parte dei medici delle Usca delle sedi di Mantova, Suzzara e Viadana; all’appello infatti, mancano ancora un centinaio di tamponi mentre sempre per oggi secondo quanto fatto sapere da Ats verranno diramati i primi risultati. Dei 97 soggetti risultati positivi e individuati tramite il sistema di allerta di Regione Lombardia, solo tre avevano presentato lievi sintomi mentre tutti gli altri erano asintomatici. Il focolaio era stato scoperto a seguito di segnalazione di un medico di base. Una volta individuato il caso di positività era scatta l’indagine epidemiologica di tracciamento.

Lorenzo Neri