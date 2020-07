Viadana – Dopo Perteghella tocca a Cavatorta: ancora manifesti elettorali imbrattati

VIADANA Nuovo deprecabile episodio vandalico riguardante i manifesti elettorali dei candidati viadanesi alle amministrative. Dopo Silvio Perteghella (Viadana Democratica), stavolta è toccato a Nicola Cavatorta aspirante primo cittadino di una coalizione composta dalle liste “Viadana In Testa”, “Forza Viadana”, Lega e Fratelli d’Italia.

Come per l’attuale esponente d’opposizione a Palazzo Matteotti, anche Cavatorta – la cui immagine elettorale è stata vandalizzata in via Pernino – ha incassato la solidarietà bipartisan da rivali ed esponenti politici del viadanese.

L’ennesima condanna per il triste episodio è arrivata da Fabrizia Zaffanella: «Abbiamo preso atto degli atti vandalici perpetrati ai danni dei manifesti elettorali di Silvio Perteghella e di Nicola Cavatorta. A nome della lista “Io Cambio” e della lista “Uniti per Viadana” – ha affermato – esprimiamo piena solidarietà ai due candidati e condanniamo fermamente questi atti vili e meschini, lontani dalla corretta e rispettosa lotta politica. Gli avversari – ha proseguito la candidata – vanno combattuti nella battaglia politica ma sempre rispettati, nei modi e nei contenuti. Auspichiamo – ha concluso – che questi siano gli ultimi e deprecabili episodi di questa campagna elettorale e che tutto rientri in un clima più sereno e di corretto confronto». Un augurio condiviso da tutti i candidati delle prossime elezioni.