McDonald’s, ad Asola cartelli Lions per scoraggiare la sosta selvaggia nel parcheggio riservato ai disabili

ASOLA “Vuoi prendere il mio posto? Prenditi anche il mio handicap!” è il cartello segnaletico della campagna Lions che, a livello nazionale, intende sensibilizzare su una diffusa problematica di inciviltà: la sosta selvaggia nei parcheggi riservati alle persone disabili, che strisce gialle e divieti spesso non bastano a scoraggiare.

L’appello è stato recentemente raccolto dal nuovo McDonald’s di Asola, dove in via Parma due stalli dell’ampio parcheggio sono stati riservati alle persone con handicap: a integrazione della segnaletica di legge, ecco il cartello con il monito dei Lions i cui valori etici – come ha osservato il governatore del Distretto Bergamo, Brescia e Mantova, Alessandro Colombo – hanno diversi punti in comune con quelli della multinazionale: integrità, inclusione, senso della comunità.