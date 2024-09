Operazione della Polizia, i cani antidroga scovano sostanze nascoste nei giardini

MANTOVA Nell’ambito dei potenziati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Mantova, nella mattinata di ieri si è svolto un altro servizio straordinario di controllo del territorio, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, della Polizia Locale di Mantova e con il concorso di una unità cinofila antidroga proveniente dalla Questura di Bologna.

Le attività, mirate prevalentemente al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alle altre espressioni della c.d. “criminalità diffusa”, si sono svolte nelle aree di questo centro cittadino che si sono maggiormente evidenziate negli ultimi periodi per episodi delittuosi e di disturbo alla pacifica convivenza del tessuto sociale.

I servizi hanno interessato Piazza Mondadori, i Giardini “Tazio Nuvolari”, i giardini del Ma.Mu, l’area limitrofa al supermercato Esselunga, via Alfieri e la Stazione Ferroviaria.

Particolarmente utile è risultato il contributo apportato dalla unità cinofila della Polizia di Stato di Bologna, messa a disposizione dal Servizio Reparti Speciali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha consentito di rinvenire e sequestrare, a carico di ignoti, poco meno di 40 grammi di sostanza stupefacente occultati tra la vegetazione o nascosti in manufatti (23.34 grammi di hashish erano nascosti all’interno della canalizzazione di cavi di servizio adiacenti alla ferrovia nei pressi di questa via Alfieri, 7.16 grammi di hashish erano occultati tra le fioriere del supermercato Esselunga, 0.78 grammi di marijuana e 7.09 grammi di hashish sono stati rinvenuti tra la vegetazione dei giardini). Anche la Polizia Ferroviaria, sempre nell’ambito del servizio in argomento, ha proceduto, grazie all’apporto dell’unità cinofila, al sequestro di 17.40 grammi di cannabinoidi.

Nella medesima giornata, negli ambiti di rispettiva competenza, le volanti e le specialità della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria hanno svolto le ordinarie attività, attuando numerosi servizi volti alla tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.

Nell’arco dei servizi disposti sono state complessivamente identificate 227 persone, controllate 111 autovetture.

Nella giornata precedente, inoltre, personale dell’Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere a carico di un soggetto, già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, nei cui confronti, a causa delle persistenti condotte criminali, era stato richiesto un aggravamento della misura, al fine di arginarne la pericolosità sociale.

I controlli straordinari del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane.