Pallavolo serie B m – Cordani: “Gabbiano, i play off sono un altro campionato”

CERESE Il Gabbiano Top Team ha concluso col successo a Trento per 3-1 sul Bolghera i suoi impegni della prima fase nel girone C2. Quello contro il sestetto di Tait era il recupero della nona e penultima giornata. Con questi tre punti la compagine di Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni ha chiuso da capolista con 28 punti su 30 a disposizione. Chi sarà dunque il primo avversario della corazzata mantovana nella seconda fase? La compagine quarta classificata nel girone C1: Crema o Grassobbio. L’Èpiù Viadana è l’arbitro dell’avversario del Gabbiano Top Team: se sabato prossimo vince da tre il recupero dell’ultima giornata con gli orobici, consegna ai virgiliani il Crema. Nota di colore, a Crema qualche anno fa, nel Samgas, militò il diesse dei virgiliani Nicola Mazzonelli. Se i rivieraschi incassano la sconfitta, falliscono l’assalto al primo posto e saranno i bergamaschi a sfidare i biancoblù in trasferta nel primo incontro.

«In attesa di sapere se affronteremo Crema o Grassobbio, abbiamo fatto il nostro dovere a Trento col Bolghera – afferma il martello Tommaso Cordani – Abbiamo giocato di sicuro la migliore gara della prima fase: siamo stati perfetti nei primi due set che abbiamo fatto nostri senza problemi; nel terzo perso i nostri avversari hanno fatto bene, poi abbiamo avuto qualche problema nell’ultimo quando avevamo un cospicuo vantaggio. I padroni di casa si sono fatti sotto, ma siamo riusciti a farcela. Il nostro obiettivo era quello di far bene nella prima fase, ci siamo riusciti vincendo il girone e conquistando 28 punti su 30. Un buon bottino; peccato per la sconfitta al tie break a Cavaion. Ricordiamoci che i play off sono tutt’altra cosa, sono un altro campionato».

Il 23 e il 30 doppio allenamento congiunto con Parma e ai primi di maggio possibile anche quello con la Canottieri Ongina.