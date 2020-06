Medole – Precipita dalla scala: donna grave in ospedale a Brescia

MEDOLE Si trova ricoverata in ospedale a Brescia dove è giunta nella tarda serata di ieri una donna di 58 anni di Medole che, caduta da una scala, avrebbe riportato traumi e lesioni tali che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’episodio si è verificato ieri verso le 21. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la donna in quel momento si sarebbe trovata nella casa dei genitori, a Medole. Lì, per ragioni non ancora ben chiare, avrebbe perso l’equilibrio cadendo quindi dalla scala sulla quale il quel momento si trovava. L’esatta dinamica della vicenda, però, non è ancora del tutto chiara.

Sta di fatto che, non appena accortisi di quanto accaduto, subito i genitori avrebbero dato l’allarme facendo arrivare sul posto i soccorritori del 118 sia con ambulanza che elisoccorso. Non appena arrivati, i sanitari hanno preso in carico la donna e, valutato quanto accadutole, hanno disposto il ricovero in ospedale a Brescia dove sarebbe giunta dopo le 22 per mezzo dell’eliambulanza.

Ora i medici stanno tenendo monitorate le condizioni della 58enne, conseguenti alla caduta avvenuta in ambito domestico. Non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.