Meno spese e inquinamento luminoso, ecco la nuova illuminazione di Canneto

CANNETO Nell’ambito di una complessiva riqualificazione del tessuto urbanistico comunale, l’amministrazione cannetese ritiene necessario e prioritario, oltre alla rimodernizzazione del manto stradale delle vie, anche il completamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento della pubblica illuminazione prevedendo, oltre ad un efficientamento energetico con una importante riduzione dei costi di gestione, anche un contenimento dell’inquinamento luminoso. Per questo la Giunta del sindaco Nicolò Ficicchia ha approvato il progetto relativo all’esecuzione del quinto lotto degli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento dell’illuminazione pubblica del paese, comportante una spesa di 50mila euro. «L’intervento – spiega il sindaco Ficicchia – intende completare il piano di riqualificazione ed efficientamento finalizzato alla riduzione dei costi di esercizio degli impianti di pubblica illuminazione del Comune iniziato nel 2015. Si attuerà per le strade, le piazze, i giardini e i monumenti con la sostituzione degli apparecchi illuminanti vetusti ai vapori di sodio ad alta pressione con nuovi apparecchi illuminanti a Led o l’inserimento di nuovi apparecchi illuminanti dove non presenti». Le opere previste riguarderanno la sostituzione dei corpi illuminati esistenti con nuovi corpi illuminanti a Led, l’impiego di corpi illuminati a Led con autoriduzione del flusso luminoso e il completamento dell’impianto di pubblica illuminazione con la realizzazione di nuovi tratti. Le zone del paese oggetto di intervento saranno piazza Martiri ed Eroi con la sostituzione dei proiettori esistenti su palo con fari Led per illuminazione del Monumento ai Caduti e di don Enrico Tazzoli e della facciata chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, via Tazzoli, il Municipio, il sottopassaggio carraio e pedonale della Torre Civica gonzaghesca, via Grioli, via Pettenati, via Bernardo De Canal e il Teatro “Mauro Pagano” in via Corradini. E’ previsto poi l’inserimento di apparecchi illuminanti a Led anche nel nuovo tratto del ponte stradale in via Molino con l’illuminazione del passaggio e della tabella luminosa con lampeggianti per segnalazione dell’attraversamento pedonale.

Paolo Zordan