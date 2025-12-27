Calcio Promozione – De Martino carica la Governolese: “Ora tutte finali per la salvezza”

Governolo La Governolese ha archiviato il girone d’andata del campionato di Promozione con una sconfitta di misura sul campo dell’Aurora Travagliato. I punti raccolti sono 15, un magro bottino che costringe la squadra a lottare per la salvezza. Alla ripresa, domenica 11 gennaio, il calendario propone subito un confronto diretto sul campo del Valcalepio. Prima, però, ci sarà il derby di Coppa Mantova con la Serenissima. Il tecnico De Martino va dritto al punto, consapevole dell’importanza di ogni gara da qui alla fine: «Le quindici partite che ci attendono nel ritorno sono tutte finali. Il nostro obiettivo è quello di arrivare il prima possibile a quota 40 punti: quella è la soglia che ci garantirebbe la salvezza». L’allenatore difende il percorso dei suoi: «Prima della gara con il Travagliato avevamo totalizzato otto punti in quattro partite. Contro l’Aurora avremmo anche potuto non perdere: una nostra distrazione ci ha puniti. Tenendo conto dei tanti infortuni e delle squalifiche, il cammino è stato comunque stupendo». Uno dei meriti principali del gruppo rossoblù è la valorizzazione dei giovani: «In ogni partita abbiamo schierato almeno sette quote – sottolinea De Martino – e parliamo di ragazzi che non provengono da settori giovanili professionistici. Questo rende ancora più importante ciò che stiamo facendo». Ora però serve il salto di qualità nella seconda metà del torneo: «Abbiamo 15 punti, dobbiamo migliorarli per salvarci: sarà una battaglia, ma possiamo farcela».

Capitolo infermeria: Morselli è sulla via del recupero, mentre per Callegarini i tempi saranno più lunghi. Sul fronte mercato restano vivi gli obiettivi Falanca (Suzzara) e Mazzocchi (Serenissima).