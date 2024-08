La Cri cerca fondi per una nuova ambulanza

Asola Si terrà oggi davanti alla sede del Comitato di Asola della Croce Rossa Italiana in via Parma 7/c con comodo parcheggio sul retro, uno speciale “Mercatino Solidale” per poter sostenere il gruppo locale con una piccola offerta. Nel corso dell’intera mattinata, dalle ore 7 e fino a mezzogiorno, si potrà trovare abbigliamento per uomo, donna e bimbi, calzature, bicchieri, posateria e oggetti vari. Serve infatti una nuova moderna autoambulanza attrezzata da utilizzare per i servizi da effettuare sul territorio Asolano e così il Comitato di Asola della Croce Rossa con i suoi volontari ha deciso di realizzare questo mercatino solidale per la raccolta dei fondi necessari. “La nostra manifestazione vuole rappresentare un segno di continuità e speranza – spiega Franco Novellini il presidente del Comitato Locale di Asola della Croce Rossa Italiana -. Noi tutti siamo stati chiamati durante il periodo della pandemia ad operare in prima linea e ci siamo stati per tutti, richiediamo in questo momento particolare anche l’aiuto di tutti i cittadini per la nostra raccolta fondi, per poter continuare sempre meglio a svolgere le nostre attività istituzionali. Attendiamo tantissime persone che ringrazio fin da ora a nome mio, del consiglio direttivo e di tutti i volontari della Croce Rossa per la loro presenza e il loro contributo».

Un evento volto alla raccolta di fondi per acquistare, come spiegato, una nuova ambulanza che verrà poi utilizzata per dare un servizio più puntuale e efficiente su tutto il territorio. (p.z.)