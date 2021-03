La sostenibilità ambientale, da favola a cartone animato

BORGO VIRGILIO – Centoventiquattro alunni delle classi quarte della scuola primaria “F.Fellini” di Borgo Virgilio, sapientemente guidati dai loro docenti, hanno vestito i panni di favolisti e disegnatori al fine di sensibilizzare grandi e piccini sul tema del rispetto ambientale. Le sei favole create all’interno delle altrettante sezioni non hanno nulla da invidiare alle più celebri storie di Esopo e Jean de La Fontaine. Le narrazioni sono poi state raffigurate dai bambini e animate dalla prof. Greta Cordioli , l’esperta di legalità dell’I.C. che li ha guidati in questo “viaggio tra musica, arte, racconti e diritti”.

Il progetto, che si inserisce nel novero delle ore dedicate allo studio dell’Educazione Civica, ha preso l’abbrivo dalla lettura di svariate favole di autori classici. L’insegnamento sotteso è stato analizzato nel dettaglio e ricondotto ai Principi Fondamentali della Costituzione Italiana e agli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo a causa del covid e delle conseguenti restrizioni, il percorso è proseguito fruttuosamente attraverso video-lezioni in sincrono con l’Esperto dalla Lim propria aula durante le quali i ragazzi non solo hanno appreso nozioni di legalità e cittadinanza, ma hanno anche interagito, progettato e collaborato alla stesura dei testi. All’interno della propria classe, da bravi cittadini democratici, i piccoli studenti hanno individuato tramite brainstorming e successiva votazione l’obiettivo di stampo ambientale da porre come morale, gli animali protagonisti e la trama della propria storia.

Il ciclo contenente i sei racconti animati, ora visibili su Youtube e sul sito dell’Istituto, è stato intitolato “Favole per l’Ambiente” ed è candidato al XXIX Concorso “Immagini per la Terra” dedicato alle Scuole italiane di ogni ordine e grado. Un’iniziativa veramente istruttiva per i piccoli.