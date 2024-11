Mille alberi al Parco Laghi Margonara a Gonzaga

GONZAGA Terzo intervento in Lombardia presso il Parco Laghi Margonara di Think Forestry, il programma di Intesa Sanpaolo lanciato un anno fa e dedicato alla forestazione nazionale e alla tutela del capitale naturale.

In particolare, all’interno del Parco viene promosso un intervento forestale pensato per la creazione di BioForest ® : sitratta di foreste orientate alla tutela della biodiversità animale e vegetale, qui realizzate secondo la particolare tecnica delle Tiny-Forest o Miyawaki Forest, che promuove la crescita rapida delle piante dentro un ecosistema particolarmente vitale e reattivo.

La banca ha assunto un forte impegno sui temi ambientali e climatici nel Piano d’Impresa 2022-2025 e con questa iniziativa forestale, che si è già svolta anche a Torino, Roma, Napoli, Varese, Benevento, Sesto Pusteria (BZ) e all’Oasi di Baggero (CO), punta a favorire la sostenibilità ambientale e la transizione delle imprese del territorio.

Dopo gli interventi di oggi, ne seguirà un altro in Emilia-Romagna a Casalgrande (RE).

Il progetto di forestazione si inserisce nel Parco Laghi Margonara, un’area recentemente riqualificata. Questo nuovo intervento si è svolto in un’ex zona estrattiva, utilizzata in passato per la sabbia. Al termine delle attività estrattive, sono stati intrapresi interventi significativi per trasformare l’area: sono stati creati laghi artificiali, allestite aree attrezzate e piantumate specie autoctone, restituendo al territorio un prezioso valore paesaggistico e sociale. Le specie arboree selezionate, tipiche della Lombardia, includono ciliegio, lantana, sanguinello, ontano, pioppo, rosa e acero.

Think Forestry è realizzato in collaborazione con Rete Clima, ente tecnico e realtà leader in Italia nello sviluppo di progetti ESG per le aziende, che spaziano dalla decarbonizzazione alla rendicontazione ESG, dalla forestazione nazionale a progetti di tutela della biodiversità: il progetto Think Forestry è inserito nella Campagna Foresta Italia, la più grande azione nazionale di forestazione sostenuta da soggetti privati, promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia.