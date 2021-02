Minaccia e aggredisce la moglie, arrestato 56enne di Rivarolo

RIVAROLO MANTOVANO – Nel pomeriggio scorso i Carabinieri della Stazione di Sabbioneta hanno tratto in arresto un cittadino indiano, residente a Rivarolo Mantovano, per maltrattamenti contro la moglie.

Infatti, M.M., classe 1965, dopo aver litigato con la moglie, la aggrediva fisicamente, prima lanciandole numerosi oggetti addosso, poi tentando di colpirla prima con un bastone e poi con un coltello. L’immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri, avvisati tramite la donna stessa che riusciva a chiamare il 112, permetteva di bloccare l’uomo, che si presentava, alla vista dei militari, palesemente ubriaco.

Una volta bloccato e ammanettato, al termine degli accertamenti eseguiti presso la Compagnia Carabinieri di Viadana, l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia.

Dopo le formalità di rito, l’aggressore è stato tradotto presso il carcere di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Mantova.

La donna veniva invece medicata presso l’Ospedale Oglio Po’ di Casalmaggiore per le ferite riportate dall’aggressione subita.