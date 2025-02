Monossido dalla stufa a pellet: genitori e figlia intossicati

GUIDIZZOLO L’allarme è scattato nella mattinata di ieri, quando erano da poco passate le 8. Una famiglia residente in via Cesare Battisti, in centro paese, stava accusando un forte malessere dovuto a cause che fino a quel momento non erano ancora state individuate. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di chiarire la situazione: in casa si stavano sprigionando i fumi provenienti da una stufa a pellet. I tre componenti il nucleo familiare – padre, madre e una figlia giovane – sono stati portati in ospedale a Mantova per le cure e i trattamenti necessari.

A provocare l’intossicazione potrebbe essere stato un malfunzionamento della stufa a pellet di cui l’abitazione è dotata. I rilievi svolti dai vigili del fuoco appena giunti sul posto infatti hanno evidenziato la presenza di monossido di carbonio nell’aria, proveniente appunto dalla stufa che era stata accesa per scaldare gli ambienti.

Oltre ai vigili del fuoco sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. Una volta che i Vvf del distaccamento di Castiglione hanno appurato e chiarito la situazione, i tre componenti la famiglia sono stati caricati in ambulanza e portati all’ospedale di Mantova per le cure necessarie in tali frangenti.

Dal canto loro i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la stufa e l’abitazione, aprendo le finestre in modo da consentire il ricircolo dell’aria. L’abitazione è rimasta agibile.