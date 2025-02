La giunta Palazzi a confronto con il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

MANTOVA Nella mattinata di sabato 22 febbraio il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Mantova si è riunito presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta.

Per l’occasione hanno partecipato alle attività anche alcuni assessori comunali della Giunta Palazzi. Erano presenti Serena Pedrazzoli, Iacopo Rebecchi, Nicola Martinelli e Andrea Murari.

L’incontro ha consentito agli studenti, affiancati dagli educatori, di presentare agli assessori alcune delle idee emerse dai lavori del CCRR, così da verificarne la fattibilità ed affinarle, per riportarle infine nelle classi degli Istituti coinvolti. Da parte loro, gli assessori hanno avuto modo di toccare con mano come sta evolvendo il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, riattivato e finanziato dall’Amministrazione con fondi comunali.

Soddisfazione dell’assessore comunale ai Nidi, Scuole e Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli per la buona riuscita della mattinata: “Quella odierna è stata un’importante occasione di confronto. Procedendo con l’esperienza del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi abbiamo ritenuto di organizzare, prima della restituzione conclusiva del percorso, che avverrà in Sala Consiliare, un incontro intermedio per l’eventuale avvio di co-progettazioni sulle proposte del CCRR. Mi preme evidenziare che questi ragazzi sono già i cittadini di oggi, una città migliore per loro è una città migliore per tutti. Ringrazio i colleghi della Giunta per il tempo dedicato – ha concluso l’assessore Pedrazzoli – e per aver risposto in un clima informale anche alle curiosità degli studenti”.

Il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Mantova coinvolge 1200 studenti e studentesse dei tre Istituti comprensivi pubblici della città. Hanno aderito all’iniziativa 56 classi, con 33 studenti eletti.