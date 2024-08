Autocross – Solferino Pecso in festa per il successo di Savazzi in Austria

SOLFERINO Prestazione maiuscola per il giovane pilota mantovano Filippo Savazzi nell’impegnativa trasferta d’oltralpe a Meiselding nella gara di autocross valevole per il campionato austriaco. Il portacolori della Solferino Rally Pecso ha battagliato a partire dalle qualifiche contro i forti piloti locali riuscendo a cogliere la vittoria nella categoria Kart Cross a bordo del proprio Speed Wonder. Buona quarta piazza per Alessandro Arnaldini, sempre in bagarre per il podio con il suo ProtoSuzuki. A Pescara, nella cronoscalata Svolte dei Popoli valevole per il Campionato Italiano Montagna, Alessandro Bondanza è stato afflitto da problemi meccanici che lo hanno relegato nelle posizioni di rincalzo.