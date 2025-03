Monzambano – Ragazzino si sente male: arriva anche l’elisoccorso

Monzambano Un ragazzino di circa 11 anni si sente male in casa e arriva l’elisoccorso. L’episodio si è verificato verso le 22.30 di giovedì in un’abitazione in zona Olfino di Monzambano. I contorni della vicenda non sono del tutto chiari. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, in ogni caso, gli abitanti della piccola frazione di Monzambano all’improvviso giovedì sera si sono resi conto di come in zona stesse atterrando un elisoccorso del 118. Si trattava di un velivolo di emergenza allertato proprio perché un ragazzino di 11 anni si era sentito male. I genitori, in casa con lui in quel momento, hanno così chiamato il numero unico di emergenza che ha deciso di far arrivare sul posto sia un’ambulanza che l’elisoccorso. Le condizioni del giovanissimo monzambanese infatti sulle prime sono apparse decisamente serie, tanto da richiedere appunto l’intervento del velivolo del 118. Una volta svolti i primi controlli, però, la situazione di allarme è andata rientrando. Il ragazzino alla fine è stato a tutti gli effetti portato in ospedale per controlli in ambulanza e non in volo. L’intervento dell’elicottero alla fine non è stato necessario: segnale, questo, di una situazione di allarme parzialmente rientrata. (gb)