Ostiglia dall’età romana al medioevo: ieri la conferenza in Sala delle Colonne

OSTIGLIA -Buona affluenza di pubblico ieri mattina alla presentazione dell’ultima pubblicazione del Gruppo Archeologico Ostigliese: all’interno della Sala delle Colonne del municipio e introdotti dal presidente del Gao Alessandro Menabò (presente per l’amministrazione comunale l’assessore alla cultura Francesca Carrara) sono intervenuti i due principali autori degli studi presenti in questa pubblicazione, ovvero Mauro Calzolari e Mauro Vincenzi. Entrambi soci di lunga data del sodalizio ostigliese, e apprezzati per diversi ambiti all’interno della ricerca scientifica di tipo archeologico, hanno illustrato i dati e i risultati contenuti nei densi studi che compongono questa pubblicazione. Pubblicazione che conferma il grande lavoro che da oltre 25 anni il sodalizio archeologico della cittadina rivierasca porta avanti e che ha permesso di dare vita a importanti scoperte in una zona che era ritenuta quasi del tutto marginale nell’ambito della ricerca storica.