Nuova rotatoria in centro a Castelbelforte, lunedì l’apertura al traffico

CASTELBELFORTE Sarà definitivamente aperta al traffico lunedì 7 dicembre 2020 alle ore 11 la nuova rotatoria realizzata all’incrocio tra la SP ex SS n. 249 “Gardesana Orientale” e la SP n. 25 “Mantova – Castelbelforte”, nel centro abitato di Castelbelforte.

L’opera, del costo complessivo di 580 mila euro, è stata finanziata per 550 mila euro dal Comune di Castelbelforte con fondi propri e per 30.000 euro dalla Provincia di Mantova con risorse reperite dall’alienazione di parte delle quote di partecipazione dell’ente in Autostrada del Brennero e con risorse proprie date dall’avanzo di bilancio.

La Provincia ha svolto il ruolo di Stazione Appaltante per mezzo del proprio Responsabile del Procedimento e ha seguito direttamente il cantiere con la nomina di un proprio Direttore dei Lavori. La realizzazione dell’infrastruttura ha consentito di mettere finalmente in sicurezza un incrocio che, nel corso degli ultimi anni, ha visto il verificarsi di molti incidenti, alcuni anche con feriti gravi