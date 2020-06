Nutrie: emergenza ad Asola fino al 14 agosto

ASOLA – Il sindaco Giordano Busi ha dichiarato l’emergenza nutrie su tutto il territorio della cittadina del Chiese. La presenze di questo roditore originario del Sudamerica è, infatti, un problema molto diffuso su tutto il territorio provinciale, ma in alcune zone sta richiedendo decisamente uno sforzo in più: è questo il caso anche del Comune di Asola che, a fronte di un continuo prolificarsi di nutrie e delle tante segnalazioni arrivate dai cittadini, ha deciso di aumentare le ore dedicate alla loro cattura. Per questo motivo il sindaco ha emanato un’ordinanza contenente disposizioni urgenti per il contenimento e l’eradicazione delle nutrie mirata ad estendere il periodo di cattura, da parte di esperti, operatori di tipo “A” con fucile da caccia ad anima liscia, da un’ora prima dell’alba alle ore 23, sette giorni su sette, su tutto il territorio comunale e nel rispetto di tutte le prescrizioni già richieste per le attività di cattura diurne e nella totale osservanza delle norme introdotte per il contenimento del Covid-19. Tale ordinanza sarà valida per il momento fino al 14 agosto, con la scadenza che eventualmente potrà essere rinnovata qualora se ne presentasse la necessità. La situazione, infatti, negli ultimi tempi è diventata insostenibile per molti agricoltori asolani ed anche per diversi privati cittadini, dove alcuni lamentano di trovare nutrie addirittura nel proprio giardino o improvvisamente sul ciglio della strada con pericoli per la viabilità. Non solo. Vista la presenza delle tane e lo scavo di cunicoli nelle strutture arginali dei canali, questi roditori costituiscono un grave rischio idraulico e pericolo per l’incolumità di cose o persone. Soprattutto, si rilevano gravi danni del settore primario come danni alle coltivazioni e la conseguente compromissione dei terreni agricoli. Nell’ultimo periodo si sono intensificate le segnalazioni e rimostranze da parte dei cittadini, degli operatori del settore agrario e delle loro associazioni di rappresentanza per l’elevata presenza di questo roditore sul territorio comunale tanto da rendere necessario un intervento immediato ed individuare efficaci strumenti di controllo. Purtroppo in relazione allo stato attuale del processo di contenimento effettuato con i metodi e con le tempistiche del piano provinciale attuato in precedenza, non si sono riscontrati miglioramenti anzi, ultimamente, l’attività delle nutrie è aumentata durante le ore notturne.

Paolo Zordan