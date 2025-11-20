Occulta la madre morta e si veste da donna per la pensione

BORGOVIRGILIO – Per poter continuare ad incassare la pensione dell’anziana madre, nel frattempo però venuta a mancare, non ne avrebbe denunciato il decesso occorso almeno qualche anno prima. Un escamotage che lo avrebbe così portato così a frodare l’Inps percependo indebitamente il denaro accreditato ogni mese sul conto della donna.

Ma a sparigliare le carte del proprio piano però, ci avrebbe pensato nell’ultimo periodo l’intervenuta scadenza della carta d’identità della pensionata. Così per ovviare all’intoppo burocratico e non perdere l’incasso mensile garantito ha quindi pensato bene di sostituirsi alla defunta madre presentandosi di persona all’ufficio anagrafe incaricato del rinnovo del documento d’identità, travestendosi da donna. Fino all’epilogo di ieri mattina quando è stato smascherato. Protagonista della singolare, e per certi versi surreale, vicenda, su cui al momento resta il più totale riserbo, un 57enne residente a Borgo Virgilio finito ora in guai decisamente seri.

Dalla cantina di casa sua, infatti, a seguito di apposita ispezione da parte delle forze dell’ordine, è quindi rispuntato il corpo ormai mummificato della madre, a quanto pare deceduta attorno al 2022 e, sempre al momento in via del tutto presuntiva, non per morte violenta ma per cause naturali, in attesa ovviamente degli opportuni accertamenti medico legali L’uomo infatti, stando a quanto sommariamente trapelato, avrebbe tenuto nascosto il cadavere dell’anziana donna per almeno tre anni onde evitare così di perdere il trattamento pensionistico spettante al genitore. Ma benché presentatosi all’anagrafe comunale sotto mentite spoglie già una prima volta, qualche giorno prima, sarebbe stato di contro immediatamente riconosciuto dall’addetto allo sportello e per questo invitato tramite una scusa a ripresentarsi per un secondo appuntamento al quale, ieri mattina, ad attenderlo avrebbe invece trovato la Polizia locale. Colto quindi da presunto malore per essere stato beccato in flagrante sarebbe stato quindi pure soccorso sul posto dal personale del 118 prima di finire sotto torchio dagli inquirenti ad ora, quantomeno, per le ipotesi di occultamento di cadavere e truffa.