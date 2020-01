Calcio a 5 – Il Kaos dà spettacolo ma contro Rieti arriva il quinto ko (7-6)

Mantova Il Kaos cede in casa al Rieti, perde la quinta partita di fila, ma esce tra gli applausi del pubblico che ha assistito a un match fantastico. Arriveranno tempi migliori per la squadra virgiliana, che ha fatto un figurone davanti alle telecamere della Rai. La gara si sblocca dopo appena 28 secondi: Bocao si presenta al pubblico del Neolù anticipando Fortino e servendo a Dimas l’assist per il vantaggio del Kaos. La reazione del Real è veemente. Al 4’ Rafinha pizzica la traversa a tu per tu con Ricordi. Il quale, al 6’, compie una doppia parata prodigiosa. Al 7’, su azione d’angolo, la difesa del Mantova dorme e Titon insacca il gol del pari. Il Kaos sbanda e Milella chiama timeout. Al 10’ Cabeca scheggia il palo con un bel rasoterra. La gara è splendida, con continui capovolgimenti di fronte. Parrel e Poletto scaldano le mani a Tondi. Al 15’ il Rieti ottiene un calcio di rigore per fallo di mano in area: Fortino centra il palo. Il fuoriclasse del Rieti prova a rimediare poco dopo, ma Ricordi gli chiude la porta da campione. Al 17’ Cabeca si beve tre difensori e scarica il destro; Tondi fa un miracolo, la palla finisce a Leleco che di sinistro insacca tra le gambe del portiere: 2-1 per il Kaos. Il finale di tempo è incandescente. Il Rieti spreca due tiri liberi con Fortino (palo) e Ramon (para Ricordi). Poi pareggia, ancora su azione d’angolo: Ricordi intercetta il tiro al volo di Fortino, ma non può nulla sulla girata di Rafinha che manda la palla sotto la traversa. Prima dell’intervallo c’è il rosso a Jelovcic per un brutto fallo su Dimas.

Il Kaos riparte in superiorità numerica nella ripresa e sfrutta l’occasione: assist di Parrel, destro nell’angolino di Dimas ed è 3-2. Parrel sfiora il poker (para d’istinto Tondi) e al 7’, ancora su palla inattiva, la retroguardia biancorossa si fa sorprendere e Fortino la punisce. E’ ancora parità. Il Kaos accusa la stanchezza e al 10’ Titon si infila tra le maglie larghe della difesa e infila nell’angolo basso. Passa un minuto e il Rieti confeziona una grande azione finalizzata da Ramon con un destro secco che buca ancora Ricordi: 3-5. Milella prova a scuotere i suoi. Al 15’ Poletto corregge in rete il tiro di Leleco e riapre i giochi. Passano due minuti e stavolta è il Kaos a colpire su azione d’angolo: spettacolare destro al volo di Dimas ed è 5-5. Non è finita. Rafinha nel giro di un minuto provoca l’autogol di Bocao e poi firma in prima persona il 5-7. Ultimi disperati assalti del Kaos con il portiere di movimento: Leleco accorcia le distanze, ma non basta. Vince il Rieti.