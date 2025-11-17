Ordine di carcerazione eseguito dai Carabinieri di Suzzara: 58enne trasferito a Mantova

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Suzzara hanno tratto in arresto un 58enne cittadino pakistano, residente in paese, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Mantova. L’uomo, infatti, dovrà scontare una pena residua di anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione in seguito alla condanna definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in Suzzara nell’anno 2020. L’uomo rintracciato dai Carabinieri di Suzzara, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di via Poma a Mantov