Calciomercato dilettanti – Castellana, ufficiale il colpo Menolli. Terragin passa alla Governolese

MANTOVA La Castellana annuncia un nuovo colpo: blitz del direttore sportivo Alessandro Novellini che chiude, con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni, la trattativa per portare in biancazzurro il centrocampista Jacopo Menolli, 27enne ex Villafranca. Ancora tutto da definire, invece, per la quota del Ciliverghe Pizzoni, non c’è stata per il momento la stretta di mano definitiva con i gialloblù bresciani. In stand by anche Gola, quota del Vigasio: niente accordo per il prestito con i veronesi. In Prima Categoria gran colpo in attacco della Governolese, che si assicura le prestazioni di Valerio Terragin, centravanti in uscita dal Suzzara: si tratta di un ritorno. L’attaccante piaceva anche alla Poggese. Tra i Pirati ritroverà peraltro mister Bizzoccoli, il diesse Dalmaschio e molte ex zebre che hanno fatto lo stesso percorso tra l’inverno e l’estate. Sempre in uscita dai rossoblù c’è il giovane D’Angiolella.

In Prima categoria il Gonzaga sta scandagliando il mercato per un difensore: non arriverà Micai, che resta a Suzzara, e non verrà nemmeno Alessio Ferrari, destinato a rimanere al Fabbrico.

In Seconda categoria da registrare un contatto tra il portiere Alessandro Zerrillo e la neopromossa Voltese: si tratterebbe di un profilo di altissimo livello per la categoria. Nelle scorse settimane l’estremo difensore era stato cercato anche dalla Serenissima. Il Casaloldo, invece, ha messo gli occhi sull’attaccante della Castellana Catalin Dima.

La Cantera sta, come detto, cercando un allenatore per sostituire Riviera, che ha lasciato l’incarico ancor prima di cominciare la stagione. I blaugrana potrebbero puntare su un profilo di esperienza come Diego Pizzamiglio, ex Roverbellese. Nei giorni scorsi c’erano stati dei colloqui con Anelli e Pelladoni, che però hanno detto no per problemi di distanza geografica. Non farà parte dell’organico Lasagna per motivi di studio.

In Terza categoria il Casalromano ha chiuso per Bandera del Casaloldo, in sospeso al BorgoVirgilio la posizione di Bismark Asante rientrato dal prestito alla Villimpentese e cercato dal Buscoldo.