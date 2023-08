Tennis Tavolo serie A1 m – La PaninoLab chiude il mercato con l’italo-argentino Sanchi

Bagnolo San Vito La PaninoLab Bagnolese completa la formazione di A1 maschile con l’ingaggio di Francisco Sanchi, nato a Mendoza in Argentina il 7/2/1999 e con la cittadinanza italo-argentina. Arriva dal Salisburgo. Ecco il suo curriculum: due volte campione individuale latinoamericano junior, numero tre nel ranking della Bundesliga tedesca nella stagione 2018/19 ed è stato tra i cinque migliori giocatori nella Bundesliga austriaca nel 2021/22. Con quest’ultimo colpo il club mantovano, con una squadra tutta rinnovata rispetto a quella che ha vinto l’A2 la scorsa stagione, vuole dire la sua nella prima storica avventura in A1. «Speriamo di aver operato per il meglio – afferma il dirigente Paolo Frigeri – per affrontare il massimo campionato di A1, rispettando i programmi di allestire un team giovane e per lo più con atleti italiani. L’obiettivo è la salvezza, visto anche i valori delle altre squadre. Per questo la società chiede un grande incoraggiamento, per i ragazzi, ai tifosi e a tutte le persone che hanno a cuore la formazione virgiliana. Ricordiamo che è la sola squadra maschile di tennis tavolo in serie A1 che rappresenta Mantova, la Lombardia e il Nord Italia». Ora la parola passa al nuovo acquisto Francisco Sanchi: «Sono molto felice ed entusiasta di giocare qui. Mi è sempre interessato venire in Italia e ora ne avrò la possibilità: prometto che in campo darò il massimo». La PaninoLab ha puntato molto sul suo ingaggio… «Fin dall’inizio delle nostre conversazioni, la società mi ha dato molta fiducia e mi ha fatto sentire subito a casa. Un rapporto come questo è l’ideale per ottenere i migliori risultati sul campo. Ovviamente conoscevo già la Bagnolese come club e so che ha sempre lavorato molto bene. Lotteremo tutti insieme per raggiungere i nostri obiettivi. Se conosco già Pinto, Piccolin e Istrate, i miei nuovi compagni? Sì, certo, e penso che questa squadra sia un bel mix di atleti di livello. Ai tifosi prometto che al tavolo darò sempre il massimo e lotteremo fino alla fine».