Palazzina popolare abbattuta a Marmirolo, ora smaltimento dei detriti e pulizia dell’area

MARMIROLO – I macchinari insieme ad una squadra di operai si sono messi al lavoro già dalla scorsa settimana per iniziare le operazioni di demolizione della palazzina degli alloggi popolari, attigua a piazza Roma a Marmirolo.

La ditta Edilgamma, vincitrice dell’appalto e incaricata dall’amministrazione comunale per le operazioni di abbattimento e smaltimento dei detriti, prima di procedere alla demolizione dell’edificio, ha diviso i materiali interni destinati alla discarica, come serramenti, termosifoni e caldaie non funzionanti.

Nel giro di qualche giorno, si procederà con la rimozione dei detriti e la pulizia dell’area, dopodiché comincerà l’iter per la realizzazione delle fondamenta del nuovo edificio domotico, che in futuro ospiterà alloggi per persone parzialmente autosufficienti.

Per il paese di Marmirolo si tratta di un’operazione importante, aveva dichiarato il sindaco, che da un lato risana una situazione urbanistica vecchia e, dall’altro pone una forte attenzione a persone con difficoltà.

Il vecchio immobile, progettato negli anni Cinquanta del secolo scorso, e molto ammalorato internamente, ma non essendo vincolato, l’amministrazione ha potuto procedere alla demolizione dello stesso.