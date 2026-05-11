Palm S.p.A. SB nell’élite mondiale della sostenibilità: raggiunto il platino nella certificazione Ecovadis

L’azienda viadanese raggiunge il massimo riconoscimento internazionale, riservato solo all’1% dei player globali, confermando l’impegno preso con gli stakeholder e il proprio DNA di Società Benefit e B Corp

VIADANA – Un impegno mantenuto, un traguardo d’eccellenza. Palm S.p.A. SB annuncia con orgoglio il conseguimento della certificazione EcoVadis Platinum, il rating di sostenibilità aziendale più prestigioso e rigoroso a livello globale. Questo riconoscimento non è solo un premio, ma posiziona l’azienda nel ristrettissimo 1% delle migliori imprese al mondo valutate per le proprie performance ambientali, sociali ed etiche. Il passaggio dalla medaglia d’oro (ottenuta lo scorso anno) al livello Platino è il risultato di un percorso durato dodici mesi di lavoro incessante. Si tratta del mantenimento di una promessa fatta agli stakeholder durante lo scorso anno: elevare ulteriormente gli standard della propria catena di fornitura, lo strumento più potente per misurare e garantire una sostenibilità reale e tracciabile. «Abbiamo lavorato un anno intero con dedizione per raggiungere questo obiettivo» – spiega Andrea Barzoni, Responsabile Impact e Membro del C.d.A. di Palm – «Non si è trattato solo di migliorare dei parametri, ma di dare concretezza alla visione che condividiamo con i nostri partner, clienti e collaboratori. Passare dall’oro al platino significa dimostrare che ogni processo interno è orientato al massimo impatto positivo possibile».

Per Palm S.p.A. SB, la sostenibilità non è un traguardo statico, ma un’evoluzione continua. In quanto Società Benefit e B Corp certificata, l’azienda ha integrato nel proprio modo di fare impresa la trasparenza e la misurazione continuo delle best practice. Il rating EcoVadis Platinum conferma la solidità di questo percorso, validando un modello in cui il profitto cammina di pari passo con la rigenerazione e la tutela delle risorse. In un mercato globale che richiede sempre più trasparenza, Palm S.p.A. SB si conferma leader di settore, dimostrando che la responsabilità d’impresa è il vero motore della competitività futura. Il cammino verso impatti positivi costanti continua, con la consapevolezza che l’eccellenza è un impegno che si rinnova ogni giorno.

Un legame indissolubile con il territorio: il grande valore della restituzione

Il prestigioso riconoscimento internazionale di Palm SpA SB trova le sue radici più profonde nel legame viscerale con il proprio territorio. Per l’azienda, essere virtuosi significa restituire valore concreto alla comunità che la ospita, agendo su tre fronti: economico, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro; ambientale, con il massimo rispetto degli ecosistemi; e sociale, facendosi carico dei bisogni collettivi. Un esempio tangibile di questa filosofia è la recente collaborazione con la Fondazione Busi di Casalmaggiore. Nelle scorse settimane, Palm ha donato i propri pallet per rigenerare uno spazio precedentemente inutilizzato, trasformandolo in un’area accogliente grazie alla creazione di salottini realizzati dalla Cooperativa Sociale Palm Work & Project Onlus.

Questo progetto ha racchiuso l’essenza stessa del modello Palm: le eccellenze nate dalla produzione industriale hanno preso nuova vita grazie alle mani dei nostri collaboratori. Con un gesto di profonda partecipazione, i dipendenti hanno donato due ore del proprio tempo come volontari, mettendo le proprie competenze al servizio della comunità. È in gesti come questi, dove il lavoro diventa solidarietà e l’economia si fa civile, che Palm SpA SB realizza quotidianamente la sua missione di Società Benefit.

Palm protagonista anche nel mondo del sociale

Come dimostra la recente collaborazione con la Fondazione Busi di Casalmaggiore (foto sopra e a destra).

Nelle scorse settimane, l’azienda viadanese ha donato i propri pallet per rigenerare uno spazio non sfruttato, trasformandolo in un’area accogliente grazie alla

creazione di salottini realizzati dalla Coop. Sociale Palm Work & Project Onlus

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