Calcio Promozione – Lo Sporting abbatte l’Orsa (2-0) e si avvicina alla salvezza

Goito Lo Sporting Club batte 2-0 l’Orsa Iseo nella gara d’andata dei play out e compie un passo importante verso la salvezza. Le reti, entrambe nella prima frazione, portano le firme di Righetti e Pini. Nel secondo tempo i goitesi si sono difesi bene e hanno costruito anche le occasioni migliori per aumentare il vantaggio in vista del ritorno in programma domenica prossima a Iseo.

La cronaca. I goitesi partono con un atteggiamento propositivo sin dai primi minuti, cercando di giocare prevalentemente nella metà campo avversaria. E al 9’, dopo una buona occasione degli ospiti, passano in vantaggio: corner da destra battuto bene in mezzo all’area, Righetti stacca più in alto di tutti e porta avanti lo Sporting. I ritmi della partita sono alti e i rossoblù sono messi molto bene in campo, riuscendo così ad esercitare un ottimo pressing che impedisce all’Orsa di uscire palla al piede in maniera pulita. Al 21’ Tonini batte direttamente verso il centro dell’area una rimessa laterale che trova il colpo di tacco di Bravo, sul quale si fa trovare pronto il portiere ospite. Al 24’ bella azione dell’Orsa dalla destra verso il centro, al limite dell’area, che libera Tignonsini al tiro di sinistro, ma Bignardi interviene ottimamente di piede. Alla mezz’ora i goitesi raddoppiano: Vernizzi serve Pini al limite dell’area con un colpo di tacco, il centrocampista si libera di un uomo e calcia perfettamente nell’angolino basso alla destra dell’estremo difensore bresciano: 2-0. Al 42’ un errore in uscita di Giannini favorisce Boateng, che però non riesce ad approfittare della porta sguarnita e calcia alto. Nel finale Vernizzi si rende protagonista di una grande azione personale partendo da sinistra: il tiro sul secondo palo trova però la pronta risposta del portiere ospite. Ottimo primo tempo dello Sporting, che torna negli spogliatoi avanti 2-0.

In avvio di ripresa sono ancora i goitesi a fare la partita. E al 58’ sfiorano il 3-0: Tonini entra in area dalla sinistra, viene fermato da Giannini e il pallone arriva a Boateng, il cui tiro colpisce la traversa. La contesa diventa più nervosa e meno scorrevole rispetto al primo tempo. Non ci sono particolari occasioni da segnalare, con il gioco che si sviluppa prevalentemente nella metà campo goitese. I bresciani, spinti dalla voglia di recuperare, alzano il baricentro ma faticano a impensierire seriamente Bignardi. All’83’ un corner battuto corto sorprende la difesa locale e il pallone arriva sui piedi di Archetti, che dal limite calcia alto di poco. Nel finale, sull’altro fronte, un tiro-cross del subentrato Puricella non sorprende il portiere. Il match si chiude così sul 2-0 per lo Sporting, che dovrà gestire il doppio vantaggio nella gara di ritorno per raggiungere l’obiettivo salvezza.