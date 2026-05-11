Mazza da baseball in auto e guida ubriaca: denunce ed espulsione durante i controlli straordinari a Mantova dei carabinieri

MANTOVA – Continuano senza sosta i controlli straordinari del territorio a Mantova. Nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, Roberto Bolognesi, i Carabinieri della Compagnia di Mantova hanno eseguito un servizio coordinato finalizzato alla sicurezza delle aree urbane e al contrasto di ogni forma di illegalità. Al servizio ha preso parte anche “Fiamma 33”, elicottero dell’Arma in forza al Nucleo Elicotteri di Orio al Serio.

Le zone interessate dai controlli

Il servizio è stato effettuato nel fine settimana nel centro storico di Mantova, particolarmente affollato da turisti e residenti. I controlli si sono concentrati in piazza Martiri di Belfiore, nelle aree adiacenti al supermercato Esselunga, in via Bonomi, corso Libertà e via XX Settembre. Complessivamente sono state identificate 48 persone, controllati 20 veicoli e verificati anche tre esercizi commerciali.

Denunciato 43ebbe con una mazza da baseball in auto

Nel corso delle attività, un 43enne residente a Cerea è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Durante un controllo, i militari hanno rinvenuto all’interno della sua autovettura, occultata dietro i sedili, una mazza da baseball lunga 78 centimetri, immediatamente sequestrata.

Minore segnalato per possesso di hashish

Un 15enne residente a Porto Mantovano è stato segnalato alla Prefettura di Mantova quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di due grammi di hashish durante un controllo.

Guida in stato di ebbrezza: patente ritirata

Denunciata anche una 45enne di Mantova per guida in stato di ebbrezza. La donna, sottoposta all’alcoltest, è risultata avere un tasso alcolemico pari a 1,38 grammi per litro. Per lei è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Sanzione da oltre 1.600 euro per un veicolo fuori uso

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Mantova hanno inoltre sanzionato un 57enne residente a Castiglione delle Stiviere per non aver conferito un veicolo fuori uso presso un centro di raccolta autorizzato. Nei suoi confronti è stato elevato un verbale amministrativo da 1.666 euro.

Espulso cittadino georgiano irregolare

Nel corso del servizio è stato infine controllato un cittadino georgiano di 39 anni, senza fissa dimora in Italia, già noto alle forze dell’ordine e privo di documenti che attestassero la regolare permanenza sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti e ottenuto il nulla osta dell’Autorità giudiziaria, il prefetto Roberto Bolognesi ha firmato il decreto di espulsione. L’uomo è stato successivamente accompagnato presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano.