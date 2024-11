PALM SpA, società Benefit e B Corp: il suo ruolo di impresa alleata della Natura

“Con i pallet in legno e l’ecodesign favoriamo un approccio sostenibile e innovativo lungo tutta la catena del valore”

VIADANA – PALM SpA Società Benefit e B Corp è una family company fondata dai fratelli Barzoni nel 1980 a Viadana (Mn) che ha sviluppato un modello innovativo nella realizzazione ed eco-progettazione di pallet e imballaggi in legno basato sulla valorizzazione dei capitali Umano, Economico e Ambientale; di fatto anticipando quella cultura della sostenibilità intesa come creazione del valore condiviso per garantire una responsabilità integrale d’impresa.

PALM realizza, con i suoi 48 collaboratori, oltre 1.500.000 pallet in legno all’anno, generalmente progettati attraverso l’Eco-design grazie alla ricerca e sviluppo dei nostri tecnici e l’utilizzo di software di ecoprogettazione dell’imballaggio riduciamo il peso, il volume e i rifiuti dei nostri prodotti per co-progettare assieme ai nostri partner l’imballaggio e il pallet ideale e su misura, per oltre il 90% di materia prima legno certificata PEFC e FSC, promuovendo così una corretta gestione forestale a tutela della biodiversità e dei cambiamenti climatici, la natura sta rivendicando il diritto di essere ascoltata negli affari commerciali ed è proprio la natura ad essersi affermata a tutti gli effetti come stakeholder nella nostra governance societaria.

Dal Novembre 2017 PALM ha conseguito la Certificazione B Corp, la prima azienda al mondo nel settore degli imballaggi in legno a ottenere questo importante riconoscimento; diventare B Corp significa far parte di un movimento di imprese che si impegnano a misurare e considerare le proprie performance ambientali e sociali con la stessa attenzione tradizionalmente riservata ai risultati economici e che credono nel business come forza positiva che si impegna per produrre valore per la biosfera e la società.

L’evoluzione è continuata nel 2020 quando ha assunto la qualifica di Società Benefit, ovvero aziende che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, integrando davanti al notaio nello statuto aziendale quattro criteri di beneficio comune: filiera del legno sostenibile, inclusione e valorizzazione dei collaboratori, creazione di valore per la comunità locale e il territorio, affrontare le sfide per la neutralità climatica verso il Net Zero e Deforestazione Zero.

Anche quest’anno Palm ha ottenuto la certificazione EcoVadis® Oro, un sistema di valutazione che permette di misurare e migliorare la propria performance ESG a livello internazionale, dimostrando così il proprio impegno per la sostenibilità e l’etica. La certificazione EcoVadis® viene rilasciata a seguito di una valutazione e metodologia indipendente. Le aziende devono dimostrare di adottare pratiche sostenibili e responsabili in diversi ambiti, tra cui il lavoro, l’ambiente, l’etica, la comunità e la governance.

PALM consegue annualmente la certificazione EcoVadis®, quest’anno con un punteggio di 74 punti su 100 secondo cui l’azienda risulta essere nel 5% delle migliori imprese. Inoltre Palm spa SB è stata selezionata da ALTIS – Graduate School Business & Society e KION Group, nominata da Forbes nelle Top 100 Eccellenze della Sostenibilità al Sustainability Award 2024 e premiata proprio in questi giorni dal Gruppo Tea nella quarta edizione del “Premio Futuro Sostenibile” con menzione speciale nel territorio mantovano per agire in modo responsabile, rigenerativo e inclusivo per l’uomo e l’ambiente. Da Giugno di quest’anno Palm è tra le 54 aziende membri del Global Compact Network Italia, in cui è attiva nel Tavolo di lavoro Sustainable Procurement; questo ruolo sempre più fondamentale nella strategia di acquisti nei criteri ESG a vantaggio di tutta la catena di fornitura in virtù dell’impatto delle recenti Direttive europee in questi ambiti.

Da Gennaio 2024 grazie ad un percorso esperienziale e formativo che ha coinvolto l’azienda, è nata la nostra Palm Academy. Un nuovo spazio studiato in ogni dettaglio, dagli arredi sostenibili realizzati con legno riciclato ed ampie zone green a innovative tecnologie di comunicazione per valorizzare la cultura della sostenibilità, dell’Economia Circolare e dei criteri ESG, per condividere l’allineamento con le nuove Direttive Europee, ma soprattutto uno spazio di re­lazione, che ha come orizzonte il bene comune espresso nel modello di economia civile. E’ un luogo dove consapevolezza, innovazione e azione trasformativa trovano concretezza e danno vita a idee, confronti, formazione e condivisione per imparare e agire.

Negli spazi della nostra Palm Academy organizziamo eventi legati alla nostra advocacy, ovvero trasmettere la cultura di fare impresa sostenibile attraverso il modello di business for good. Accogliamo contributors ed esponenti di diversi settori che comunicano modelli economici e sociali inclusivi e rigenerativi e una riconosciuta expertise nell’ambito che rappresentano quali: scienziati, docenti universitari e studenti, biologi, designer, imprenditori, coach, Associazione e ONG, influencer ambientali ed innovatori sociali.

“Il Valore di una Scelta” è in sintesi il percorso di un viaggio che PALM ha intrapreso 45 anni fa, in continuo miglioramento tecnologico e di sostenibilità agita, che ha promosso innovazioni di prodotto, di processi digitali e di interdipendenza. Il valore delle relazioni che abbiamo saputo costruire con tutti i nostri stakeholder sono scelte spontanee e strategiche di un percorso nel segno della responsabilità sociale e della sostenibilità, perseguito attraverso la certificazione B Corp e oggi come Società Benefit. Valori che sono alla base del nostro modo di intendere il ruolo dell’imprenditoria e dell’impresa integrata nel suo territorio, fin dalla nascita dell’azienda nel 1980.