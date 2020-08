Nuoto – L’Asola festeggia i titoli regionali di Giulia Marchi nei 100 e Florian Rossi nei 400 stile libero

BRESCIA Altre soddisfazioni per gli atleti mantovani ai Campionati Nazionali di nuoto su base regionale. Ieri si è disputata la seconda giornata di gare alla piscina Lamarmora di Brescia e l’Asola Nuoto festeggia i titoli regionali di Giulia Marchi (classe 2004) nei 100 stile categoria Juniores (e 2ª assoluta), che ha dominato la gara in 57.98. E di Florian Rossi (2006) nei 400 stile cat. Ragazzi in 4’22.79.

Nei 100 dorso, la cadetta Rachele Regattieri (classe 2003) dell’Aquatic Center è quarta in Lombardia (e decima italiana) con il tempo di 1.06.01. Colta dai crampi durante la gara, ha rinunciato ai 50. Quarta piazza regionale, sempre nei 100do, anche per Greta Pezzali (2007 dell’Asola) nella categoria Ragazze, in 1’09.10. 25esima Elisa Paraluppi (2004, Cloromania; 1’13.75).

Gli altri risultati. Nei 400 stile, 17ª Alice Simoni (2006, Asola; 4’52.76). 200 farfalla: Eleonora Beghi (1997, Cloromania) ha vinto la gara bresciana in 2’21.42 ed è 6ª assoluta in Lombardia. 5ª Gaia Manichino (2003, Cloromania; 2’23.72); 9ª Noemi Orefice (2004, Cloromania; 2’30.46); 16ª Nicole Mambrini (2007, Cloromania; 2’44.03). 100 stile: 19ª Alice Simoni (2006, Asola; 1’03.30); 21ª Maddalena Zoli (2005, Asola; 1’03.92); 23ª Greta Pezzali (1’04.10). 200 misti: 10ª Eleonora Beghi (2’28.87), 14ª Gaia Manichino (2’31.67).

Nei 200 misti maschili, 15° Marco Scattolini (2005, Cloromania; 2’23.99). 200 rana: 24° Fabio Stefanelli (2003, Cloromania; in 2’58.52). 200 farfalla: 11° Marco Scattolini (2’24.99).