Paura a Ostiglia: bimba di 4 anni cade dal letto a castello. Portata in elicottero a Bergamo

OSTIGLIA – Momenti di grande apprensione nella notte a Ostiglia per un incidente domestico che ha visto coinvolta una bambina di appena quattro anni.

La piccola si trovava nella sua abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta dal letto a castello. Un volo pericoloso durante il quale la bimba ha battuto violentemente la testa prima contro un mobile della stanza e successivamente sul pavimento.

Immediato è scattato l’allarme ai soccorsi del 118. Data la dinamica dell’incidente e la giovanissima età della vittima, la centrale operativa ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. La bambina è stata così trasportata d’urgenza in volo all’ospedale civile di Bergamo.

I medici l’hanno accolta in codice giallo: ha riportato un trauma cranico ma, fortunatamente, non si trova in pericolo di vita. Presso l’abitazione sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Roncoferraro per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.