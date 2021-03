Comune di Mantova, trasporto scolastico azzerato per le famiglie

MANTOVA – È esonero totale per le famiglie dal pagamento delle tariffe per il trasporto scolastico di marzo nelle scuole dell’infanzia e primarie. Lo ha stabilito la giunta comunale prevedendo una minore entrata per l’ente di 1.180 euro. Una scelta tesa a sollevare le famiglie dall’onere di un servizio del quale non hanno potuto avvalersi, a causa delle disposizioni nazionali e regionali che hanno sospeso le attività didattiche in presenza nelle scuole dal 5 marzo.

La delibera prevede l’esonero, sempre per marzo, dal pagamento dell’anticipo Inps, che di norma viene successivamente rimborsato alle famiglie, relativo ai servizi degli asili nido del Comune capoluogo con una minor entrata per il Comune di 20mila euro.