Tafferugli pre-partita, video al vaglio

MANTOVA Il pronto intervento delle forze dell’ordine aveva evitato il peggio domenica scorsa, quando un gruppo di tifosi del Padova era venuto a contatto con i supporter biancorossi nei pressi di piazza dei Mille. Al momento dell’arrivo della Polizia i mantovani erano scappati lungo corso Garibaldi e si erano dispersi per le vie limitrofe, mentre i veneti si erano infilati prima in via Salnitro e quindi in via Santa Marta dove erano rimasti bloccati dagli agenti che li avevano poi identificati. Gli agenti della Digos della questura padovana sono già stati contattati dai loro colleghi Mantova che ora sono al lavoro per identificare anche gli “indigeni” che hanno preso parte ai tafferugli. Secondo le ipotesi investigative quanto accaduto domenica scorsa nel pre-partita sarebbe stato uno scontro premeditato in seguito di vecchie ruggini ma anche ruggini piuttosto recenti tra le due tifoserie. Gli investigatori stanno ora vagliando le riprese delle telecamere di sicurezza presenti nella zona in cui sono avvenuti gli scontri per identificare il maggior numero di ultras coinvolti, nei confronti dei quali poi scatteranno i provvedimenti del caso.