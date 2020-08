San Giorgio Bigarello, prove di ripresa per attività sportive, ludiche e associazionistiche

SAN GIORGIO – S. GIORGIO BIGARELLO Gli assessori del Comune di San Giorgio Bigarello Laura Spiritelli (Sport e Rapporti con le associazioni sportive) e Alberto Germiniasi (Volontariato), con il supporto della responsabile dell’Area servizi alla Persona, cultura, sport e politiche abitative Simonetta Barbieri hanno avviato in questi giorni un percorso condiviso di ridefinizione dei protocolli di sicurezza, ovviamente nel rispetto delle normative Covid nell’ottica della ripresa delle attività sportive, ludiche, ricreative e associazionistiche. Scopo dell’iniziativa è quello di armonizzare e rendere il più possibile consapevole e cosciente la necessità, per associazioni sportive e di volontariato, di rispettare iprotocolli di distanziamento fisico, le linee guida per la gestione in sicurezza delle attività organizzate e quelle per l’attività motoria e sportiva. Con la collaborazione e supervisione del Centro servizi per il volontariato di Mantova, si è quindi partiti con un primo incontro informativo generale al quale, nel rispetto assoluto del distanziamento sociale, hanno partecipato i rappresentanti dei Centri sportivi comunali, delle associazioni di volontariato e delle società sportive. Ne è emersa la certezza che la possibile riapertura delle attività a settembre, in un momento di emergenza nazionale ancora in corso e in uno scenario internazionale preoccupante, non può prescindere da adeguati protocolli di sicurezza finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla presa di coscienza che solo l’adesione a comportamenti adeguati permetterà la graduale ripresa e ne garantirà il successo. (m.v.)