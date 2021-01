Rugby Top 10 – Che derby al Mirabello! Viadana stende il Valorugby

REGGIO EMILIA Partita pirotecnica al Mirabello. Il Rugby Viadana fa il colpaccio esterno nel derby del Po e sbanca Reggio per 41-47. I gialloneri rimangono attaccati al Valorugby nel punteggio durante il primo tempo, poi nella ripresa mettono la quinta, resistono, ribattono colpo su colpo e alla fine vanno a prendersi la meritata vittoria. Menzione d’onore per Ciofani con tre mete e per Apperley Mvp.

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 41-47 (26-26)

Marcatori: p.t. 1’ m. Majstorovic tr. Farolini (7-0), 8’ m. Farolini tr. Farolini (14-0), 11’ m. Manganiello tr. Ceballos (14-7), 21’ m. Conforti (19-7), 30’ m. Ciofani tr. Ceballos (19-14), 32’ m. Costella tr. Farolini (26-14), 35’ m. Ciofano tr. Ceballos (26-21), 38’ m. Zaridze tr. Ceballos (26-26); s.t. 45’ c.p. Farolini (29-26), 48’ m. Manganiello tr. Ceballos (29-33), 54’ m. Farolini tr. Farolini (36-33), 57’ m. Ciofani tr. Ceballos (36-40), 71’ m. Amenta (41-40), 73’ m. Ceballos tr. Ceballos (41-47).

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Bertaccini, Majstorovic, Vaega, Costella (58’ Falsaperla); Rodriguez, Chillon (77’ Bacchi); Amenta, Messori (49’ Rimpelli), Ruffolo (7’ Conforti); Dell’Acqua, Du Preez (66’ Devodier); Randisi (77’ Mattioli), Gatti (51’ Luus), Muccignat (58’ Romano). all. Manghi

Rugby Viadana 1970: Apperley (cap); Mateu (7’ Zaridze), Manganiello, Pavan (58’ Ferrarini), Ciofani; Ceballos, Gregorio (51’ Jelic); Casado Sandri, Wagenpfeil (69’ Denti And.), Cosi; Grassi (65’ Boschetti), Schinchirimini; Novindi (58’ Fiorentini), Ribaldi, Halalilo (75’ Gentile). all. Fernandez

Arbitro: Mitrea (Udine)

AA1 Rizzo (Ferrara), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 5/8 ; Ceballos (Rugby Viadana 1970) 6/7

Note: giornata fredda con circa 5 gradi. Partita disputata in assenza di pubblico.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 2 , Rugby Viadana 1970 5

Player of the Match: Apperley Keanu (Rugby Viadana 1970)