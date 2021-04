Pensionata suzzarese ferita in un incidente

SUZZARA Una pensionata ottantenne è rimasta seriamente ferita in un incidente accaduto poco dopo le 14 di ieri in via Ferretti, alla periferia di Fabbrico, sulla strada che collega il centro abitato alla strada Novellara-Reggiolo. La donna, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo, per finire fuori strada, urtando un palo della linea telefonica e fermandosi contro il basamento di un ponticello che collega a un accesso privato. Alcuni passanti hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Novellara e il personale dell’automedica di Guastalla. Dopo le prime cure, la donna è stata caricata a bordo dell’ambulanza per essere trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per completare gli accertamenti clinici. La pensionata, R.M., residente a Suzzara di Mantova, ha riportato ferite serie, ma non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche alcuni parenti della donna. E sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana per eseguire i rilievi tecnici dell’incidente, che non risulta aver coinvolto altri veicoli.