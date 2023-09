A Castel d’Ario un bus per gli studenti iscritti alle superiori di Isola della Scala

CASTEL D’ARIO – Trasporto scolastico, attivata una nuova fermata a Castelbelforte. A darne notizia il Comune e le stesse famiglie degli studenti che oggi cominceranno le lezioni negli istituti superiori “Bentegodi” e “Bolisani” di Isola della Scala (Vr).

«Al momento sono dodici i nostri ragazzi e le ragazze iscritti nei plessi scolastici isolani che sin da questa mattina potranno utilizzare la nuova fermata del bus, un servizio importante che ci eviterà, come avveniva fino allo scorso anno, di portarli nella fermata di Roncolevà, quindi fuori paese», spiega Giovanni Goldoni, portavoce del gruppo di genitori che in questi mesi si erano interessati e anche interfacciati con ATV (l’azienda che si occupa del trasporto pubblico di Verona e provincia) per fare in modo che il tragitto del bus scolastico si “allungasse” fino a Castelbelforte, dove appunto è stata istituita la nuova fermata di via Mazzini.

«Grazie all’interessamento del sindaco Massimiliano Gazzani e del vice Stefano Bauli siamo riusciti in quella che ci piace definire una “conquista” per gli studenti e le rispettive famiglie. Non possiamo nascondere che era diventato sempre più complicato organizzarci tra noi genitori per far combaciare le esigenze lavorative con quella di andare a prendere i ragazzi.

E adesso possiamo dirci veramente soddisfatti». Ogni mattina l’autobus partirà da Castelbelforte alle 6.40 per portare gli studenti a Isola della Scala, mentre la corsa del ritorno sarà alle 13.45 (previo cambio a Trevenzuolo), dedicato al trasporto degli studenti mantovani.

«A nome dell’amministrazione comunale un sentito ringraziamento ai vertici di ATV e alla Provincia di Verona per aver ascoltato, valutato la fattibilità e quindi accolto le richieste delle famiglie di Castelbelforte. Il Comune – aggiunge il vicesindaco Bauli – si era fatto promotore, sin da subito, dell’istanza dei genitori per estendere la linea di trasporto extraurbana: essa rappresenta un servizio finalizzato a garantire il diritto allo studio e la frequenza scolastica, nell’ottica di svincolare i genitori dall’utilizzo dell’automobile e di incentivare i ragazzi a fruire di una mobilità sostenibile. L’auspicio, considerato l’interesse dei nostri studenti verso i vicino istituti del Veronese, è che questa collaborazione possa proseguire anche nei prossimi anni».

Matteo Vincenzi